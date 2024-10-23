Рашисти обстріляли з артилерії Нікополь: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 жовтня 2024 року, війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, три людини постраждали у Нікополі.
"Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік. А ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. У міста пошкоджені півтора десятка магазинів, багатоповерхівки, авто", - уточнив Лисак.
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