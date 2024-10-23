Рашисты обстреляли из артиллерии Никополь: ранены 3 человека. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 октября 2024 года, войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, три человека пострадали в Никополе.

"Осколочные ранения получили 36-летний мужчина. А еще - женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе повреждены полтора десятка магазинов, многоэтажки, авто", - уточнил Лысак.

Также смотрите: Оккупанты за день более 20 раз атаковали Никопольщину: Один погибший и один раненый, повреждены дома, стадион, АЗС, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ











