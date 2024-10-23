Рашисты обстреляли из артиллерии Никополь: ранены 3 человека. ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 октября 2024 года, войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, три человека пострадали в Никополе.
"Осколочные ранения получили 36-летний мужчина. А еще - женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе повреждены полтора десятка магазинов, многоэтажки, авто", - уточнил Лысак.
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