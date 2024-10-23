Количество пострадавших на Никопольщине выросло до четырех. Оккупанты за день атаковали район около 20 раз. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска около двадцати раз в течение 23 октября атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один человек ранен на Никопольщине. 45-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Это уже четвертый пострадавший из-за вражеских атак на район за сегодня", - написал он.

Как отмечается, в целом российская армия в течение дня била по территориям района два десятка раз. Враг терроризировал артиллерией и дронами-камикадзе, ударил по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Мировской громадам.

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В результате обстрелов, кроме магазинов, повреждены офис, стоматология, две АЗС, автомойка. Изуродованы инфраструктура и промышленные предприятия. А также три многоэтажки и столько же частных домов, хозяйственные постройки, несколько авто и гараж. Зацепило линию электропередач.





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Напомним, сегодня днем оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали три человека. В частности, осколочныеранения получили 36-летний мужчина и женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.