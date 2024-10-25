Уламки "шахеда" пошкодили ЛЕП на Київщині
Вночі російські окупанти атакували Київщину ударними БПЛА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ОВА.
Працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.
В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу, яке ліквідували.
В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована.
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