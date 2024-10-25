Уламки "шахеда" пошкодили ЛЕП на Київщині

Вночі російські окупанти атакували Київщину ударними БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ОВА.

Працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу, яке ліквідували.

В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована.

Читайте: Окупанти вночі та вранці з важкої артилерії та "Граду" атакували Нікопольщину, пошкоджено інфраструктуру та адмінбудівлю. ФОТО