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Новини Війна
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Уламки "шахеда" пошкодили ЛЕП на Київщині

Атака шахедів на Київщину 25 жовтня

Вночі російські окупанти атакували Київщину ударними БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ОВА.

Працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу, яке ліквідували.

В іншому районі уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Пожежа ліквідована.

Читайте: Окупанти вночі та вранці з важкої артилерії та "Граду" атакували Нікопольщину, пошкоджено інфраструктуру та адмінбудівлю. ФОТО

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Київська область (4104) обстріл (29282) Шахед (1185)


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