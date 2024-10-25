Обломки "шахеда" повредили ЛЭП на Киевщине
Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными БПЛА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ОВА.
Работали силы ПВО, вражеские цели были уничтожены.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.
В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошел пожар травяного настила, который ликвидировали.
В другом районе обломки вражеского БПЛА повредили ЛЭП и привели к возгоранию сухостоя. Пожар ликвидирован.
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