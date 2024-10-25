Вибори у Молдові: у першому турі Санду отримала 42,49% голосів, Стояногло - 25,95%

Центральна виборча комісія Молдови повідомила фінальні результати першого туру президентських виборів, який проходив 20 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker.

ЦВК опублікувала остаточні результати першого туру та згодом опублікує відскановані протоколи усіх виборчих дільниць, яких понад 2200.

За підсумковим результатом, чинна президентка Мая Санду вийшла у другий тур з 42,49% голосів, за неї проголосували 656 852 виборці.

За кандидата проросійської "Партії соціалістів" Александра Стояногло проголосували 25,95%, або ж 401 215 виборців.

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