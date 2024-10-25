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Вибори у Молдові: у першому турі Санду отримала 42,49% голосів, Стояногло - 25,95%

молдова,вибори

Центральна виборча комісія Молдови повідомила фінальні результати першого туру президентських виборів, який проходив 20 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker.

ЦВК опублікувала остаточні результати першого туру та згодом опублікує відскановані протоколи усіх виборчих дільниць, яких понад 2200.

За підсумковим результатом, чинна президентка Мая Санду вийшла у другий тур з 42,49% голосів, за неї проголосували 656 852 виборці.

За кандидата проросійської "Партії соціалістів" Александра Стояногло проголосували 25,95%, або ж 401 215 виборців.

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Автор: 

вибори (6721) Молдова (2089)


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ЛЮЛЕНОВА ДАВАЙТЕ !)
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25.10.2024 10:20 Відповісти
Шото ОПа мовчить. Відать, попали туди ж як та сторона з вітаннями Віті Ростовському.
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25.10.2024 11:01 Відповісти
на сторінках молдовських інтернет видань місцева вата неабияк біситься і поливає всЕ лайном...Санду,Україну,Європу, США...
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25.10.2024 11:25 Відповісти
 
 