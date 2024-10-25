Выборы в Молдове: в первом туре Санду получила 42,49% голосов, Стояногло – 25,95%
Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила финальные результаты первого тура президентских выборов, который проходил 20 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker.
ЦИК опубликовала окончательные результаты первого тура и впоследствии опубликует отсканированные протоколы всех избирательных участков, которых более 2200.
По итоговому результату, действующий президент Майя Санду вышла во второй тур с 42,49% голосов, за нее проголосовали 656 852 избирателя.
За кандидата пророссийской "Партии социалистов" Александра Стояногло проголосовали 25,95%, или 401 215 избирателей.
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ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий25.10.2024 10:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Walter #584651
показать весь комментарий25.10.2024 11:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
MrStepanovM
показать весь комментарий25.10.2024 11:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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