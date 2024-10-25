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Выборы в Молдове: в первом туре Санду получила 42,49% голосов, Стояногло – 25,95%

молдова,вибори

Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила финальные результаты первого тура президентских выборов, который проходил 20 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker.

ЦИК опубликовала окончательные результаты первого тура и впоследствии опубликует отсканированные протоколы всех избирательных участков, которых более 2200.

По итоговому результату, действующий президент Майя Санду вышла во второй тур с 42,49% голосов, за нее проголосовали 656 852 избирателя.

За кандидата пророссийской "Партии социалистов" Александра Стояногло проголосовали 25,95%, или 401 215 избирателей.

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Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886)


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ЛЮЛЕНОВА ДАВАЙТЕ !)
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25.10.2024 10:20 Ответить
Шото ОПа мовчить. Відать, попали туди ж як та сторона з вітаннями Віті Ростовському.
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25.10.2024 11:01 Ответить
на сторінках молдовських інтернет видань місцева вата неабияк біситься і поливає всЕ лайном...Санду,Україну,Європу, США...
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25.10.2024 11:25 Ответить
 
 