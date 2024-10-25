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Зранку окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, загинула людина

Обстріл Борової 25 жовтня

25 жовтня близько 08:00 російські окупанти здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка", - йдеться в повідомленні 

24 жовтня близько 22:00 під обстрілом опинилось село Білаші Харківського району. Було пошкоджено будинок. Інформація щодо поранених чи загиблих не надходила.

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Автор: 

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