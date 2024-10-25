Зранку окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, загинула людина
25 жовтня близько 08:00 російські окупанти здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській ОВА.
"Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка", - йдеться в повідомленні
24 жовтня близько 22:00 під обстрілом опинилось село Білаші Харківського району. Було пошкоджено будинок. Інформація щодо поранених чи загиблих не надходила.
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