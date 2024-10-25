Утром оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине, погиб человек

25 октября около 08:00 российские оккупанты совершили обстрел поселка Боровая Изюмского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОВА.

"В результате вражеского обстрела погибла 61-летняя женщина", - говорится в сообщении

24 октября около 22:00 под обстрелом оказалось село Билаши Харьковского района. Был поврежден дом. Информация о раненых или погибших не поступала.

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