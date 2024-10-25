Россия нарастила удары КАБами по Харьковщине в 37 раз, - Клименко

Российские захватчики увеличили количество ударов КАБами по Харьковщине в 37 раз по сравнению с 2023 годом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"С начала года зафиксировано более 3700 обстрелов КАБами, в 2023 году таких было чуть более 100. Большинство пораженных целей - энергетическая и гражданская инфраструктура", - сообщил он

По данным Клименко, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с областной властью установили более 20 мобильных газовых котельных, которые являются альтернативным источником отопления для многоэтажек.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня же сообщил, что на совещании под председательством Клименко обсудили подготовку к зимнему сезону в области.

"В условиях усиления вражеских авиационных ударов, должны быть готовыми ко всем возможным ситуациям", - добавил он.

Чиновники анонсируют усиление патрулирования правоохранителей, увеличение групп реагирования ГСЧС, привлечение регулировщиков в случае отключения светофоров.

Напомним, 22 октября войска РФ атаковали Киевский и Харьковский районы Харькова. В результате обстрела КАБами повреждены нежилые здания, остекление окон домов. Обошлось без пострадавших.

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