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Россия нарастила удары КАБами по Харьковщине в 37 раз, - Клименко

Ворог збільшив інтенсивність ударів КАБами по Харківщині

Российские захватчики увеличили количество ударов КАБами по Харьковщине в 37 раз по сравнению с 2023 годом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"С начала года зафиксировано более 3700 обстрелов КАБами, в 2023 году таких было чуть более 100. Большинство пораженных целей - энергетическая и гражданская инфраструктура", - сообщил он

По данным Клименко, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с областной властью установили более 20 мобильных газовых котельных, которые являются альтернативным источником отопления для многоэтажек.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня же сообщил, что на совещании под председательством Клименко обсудили подготовку к зимнему сезону в области.

"В условиях усиления вражеских авиационных ударов, должны быть готовыми ко всем возможным ситуациям", - добавил он.

Чиновники анонсируют усиление патрулирования правоохранителей, увеличение групп реагирования ГСЧС, привлечение регулировщиков в случае отключения светофоров.

Напомним, 22 октября войска РФ атаковали Киевский и Харьковский районы Харькова. В результате обстрела КАБами повреждены нежилые здания, остекление окон домов. Обошлось без пострадавших.

Также читайте: Темпы эвакуации на Купянщине снижаются, две семьи с детьми скрываются, - Синегубов

Автор: 

Харьковщина (5577) Клименко Игорь (405) КАБ (393)


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який працьовити міністр МВС! вже пенсіонер, а ще й підпрацьовує статистом?
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25.10.2024 07:35 Ответить
інвалід, пенсіонер, убд а вже потім статист. і розвідник.
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25.10.2024 08:29 Ответить
а ще, судячі зі статті - ДСНС-ник, газовщик 1-го розряду, керівник відділу підготовки до зимового сезону в області
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25.10.2024 08:32 Ответить
підрахував підраХунки
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25.10.2024 09:31 Ответить
ЗелідОр!!!

Де F-16???
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25.10.2024 09:40 Ответить
краще б сказав, на скільки скидів цих каб'ів вистачить у кацапів!! це ж ваші 73% цікавить найперше?
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25.10.2024 10:46 Ответить
Я дійсно не розумію, то, може, мені хтось обізнаний пояснить:
КАБи скидаються літаками. В нас доволі погано з авіацією. Але вже кілька місяців ми маємо довгоочікувані F-16, які можуть полювати за тими бомбардувальниками на великих відстанях. І де вони?!
КАБів все більше, рашка все зухваліше, а нових українських літаків як і не було?!
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25.10.2024 11:06 Ответить
 
 