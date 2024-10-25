Росія наростила удари КАБами по Харківщині в 37 разів, - Клименко

Російські загарбники збільшили кількість ударів КАБами по Харківщині в 37 разів, порівняно з 2023 роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"З початку року зафіксовано понад 3700 обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи понад 100. Більшість вражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура", - повідомив він

За даними Клименка, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з обласною владою встановили більше ніж 20 мобільних газових котелень, які є альтернативним джерелом опалення для багатоповерхівок.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні ж повідомив, що на нараді під головуванням Клименка обговорили підготовку до зимового сезону в області.

"В умовах посилення ворожих авіаційних ударів, маємо бути готовими до всіх можливих ситуацій", – додав він.

Посадовці анонсують посилення патрулювання правоохоронців, збільшення груп реагування ДСНС, залучення регулювальників у разі відключення світлофорів.

Нагадаємо, 22 жовтня війська РФ атакували Київський та Харківський райони Харкова. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Минулося без постраждалих.

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