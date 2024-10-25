Росія наростила удари КАБами по Харківщині в 37 разів, - Клименко
Російські загарбники збільшили кількість ударів КАБами по Харківщині в 37 разів, порівняно з 2023 роком.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"З початку року зафіксовано понад 3700 обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи понад 100. Більшість вражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура", - повідомив він
За даними Клименка, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з обласною владою встановили більше ніж 20 мобільних газових котелень, які є альтернативним джерелом опалення для багатоповерхівок.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні ж повідомив, що на нараді під головуванням Клименка обговорили підготовку до зимового сезону в області.
"В умовах посилення ворожих авіаційних ударів, маємо бути готовими до всіх можливих ситуацій", – додав він.
Посадовці анонсують посилення патрулювання правоохоронців, збільшення груп реагування ДСНС, залучення регулювальників у разі відключення світлофорів.
Нагадаємо, 22 жовтня війська РФ атакували Київський та Харківський райони Харкова. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Минулося без постраждалих.
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Де F-16???
КАБи скидаються літаками. В нас доволі погано з авіацією. Але вже кілька місяців ми маємо довгоочікувані F-16, які можуть полювати за тими бомбардувальниками на великих відстанях. І де вони?!
КАБів все більше, рашка все зухваліше, а нових українських літаків як і не було?!