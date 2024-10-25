УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6526 відвідувачів онлайн
Новини
1 248 7

Росія наростила удари КАБами по Харківщині в 37 разів, - Клименко

Ворог збільшив інтенсивність ударів КАБами по Харківщині

Російські загарбники збільшили кількість ударів КАБами по Харківщині в 37 разів, порівняно з 2023 роком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода",  про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"З початку року зафіксовано понад 3700 обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи понад 100. Більшість вражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура", - повідомив він 

За даними Клименка, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з обласною владою встановили більше ніж 20 мобільних газових котелень, які є альтернативним джерелом опалення для багатоповерхівок.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні ж повідомив, що на нараді під головуванням Клименка обговорили підготовку до зимового сезону в області.

"В умовах посилення ворожих авіаційних ударів, маємо бути готовими до всіх можливих ситуацій", – додав він.

Посадовці анонсують посилення патрулювання правоохоронців, збільшення груп реагування ДСНС, залучення регулювальників у разі відключення світлофорів.

Нагадаємо, 22 жовтня війська РФ атакували Київський та Харківський райони Харкова. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Минулося без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Темпи евакуації з Куп’янщини знижуються, дві родини з дітьми переховуються, - Синєгубов

Автор: 

Харківщина (6054) Клименко Ігор (493) КАБ (395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
який працьовити міністр МВС! вже пенсіонер, а ще й підпрацьовує статистом?
показати весь коментар
25.10.2024 07:35 Відповісти
інвалід, пенсіонер, убд а вже потім статист. і розвідник.
показати весь коментар
25.10.2024 08:29 Відповісти
а ще, судячі зі статті - ДСНС-ник, газовщик 1-го розряду, керівник відділу підготовки до зимового сезону в області
показати весь коментар
25.10.2024 08:32 Відповісти
підрахував підраХунки
показати весь коментар
25.10.2024 09:31 Відповісти
ЗелідОр!!!

Де F-16???
показати весь коментар
25.10.2024 09:40 Відповісти
краще б сказав, на скільки скидів цих каб'ів вистачить у кацапів!! це ж ваші 73% цікавить найперше?
показати весь коментар
25.10.2024 10:46 Відповісти
Я дійсно не розумію, то, може, мені хтось обізнаний пояснить:
КАБи скидаються літаками. В нас доволі погано з авіацією. Але вже кілька місяців ми маємо довгоочікувані F-16, які можуть полювати за тими бомбардувальниками на великих відстанях. І де вони?!
КАБів все більше, рашка все зухваліше, а нових українських літаків як і не було?!
показати весь коментар
25.10.2024 11:06 Відповісти
 
 