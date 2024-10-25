За кордон за 7 тисяч доларів: на Закарпатті затримали чоловіка, який погодився допомогти військовозобов’язаному дістатися до Угорщини

У Закарпатській області затримали чергового переправника, який пообіцяв військовозобов’язаному незаконно покинути територію України та дістатися Угорщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

За даними слідства, мешканець Хустського району за 7000 доларів США погодився допомогти військовозобов’язаному незаконно покинути територію України. Усі деталі чоловіки узгоджували між собою завчасно.

Згодом переправник зустрівся з "клієнтом" у Мукачеві та на своєму автомобілі відвіз останнього до с. Косонь, що на Берегівщині. Звідти мав розпочинатися маршрут на територію Угорщини, який пролягав поза офіційними пунктами пропуску.

Після того, як закарпатець надав вказівки щодо подальшого напрямку руху і отримав кошти за незаконне переправлення, його було викрито та затримано працівниками Берегівського райвідділу поліції спільно з оперативниками Мукачівського прикордонного загону.

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури жителеві Хустщини повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід.

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