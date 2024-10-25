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На Одещині правоохоронець брав $6,5 тис. за переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров’я, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали правоохоронця з Одеської області, який намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що правоохоронець вирішив організовувати схему переправлення у вересні цього року.

ДБР викрило правоохоронця з Одещини, який допомагав втекти ухилянтам

"Він добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів. Охочих виїхати з України чоловік набирав через соцмережі, а за переправлення з кожного брав 6,5 тис. доларів США. Підшукувати "клієнтів" йому допомагали спільники, які мали відвозити чоловіків до кордону з невизнаним Придністров’ям", - розповіли в пресслужбі. 

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Працівники ДБР затримали посадовця 22 жовтня під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних.

ДБР викрило правоохоронця з Одещини, який допомагав втекти ухилянтам

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Триває слідство, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Читайте також: У Чернівцях затримали організаторів схеми виїзду за кордон для ухилянтів - вимагали від 5 500 до 9 500 євро за послуги. ФОТО

Автор: 

Одеська область (3306) ДБР (3564) ухилянти (999)


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Так воно ще й ''броньоване''
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25.10.2024 10:20 Відповісти
Рішив надолужити згаяне - початківці вже мільиони грошенят затарили
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25.10.2024 10:26 Відповісти
Згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Автономного територіального утворення з особливим правовим статусом .

молдова визнала придністров'є.
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25.10.2024 10:26 Відповісти
Не поділився з іншими правоохоронцями з місцевої пісочниці
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25.10.2024 10:26 Відповісти
Інші "правоохоронці", його колеги, нічого про це не знали, еге ж
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25.10.2024 10:41 Відповісти
Люди і останні гроши готові віддати різним шахраям , мусорам тільки, щоб здриснути подалі з цього конц.табору , який тут ці п+дори влаштували за допомогою своїх кацапських друзів.
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25.10.2024 11:05 Відповісти
У тебе помилка , бо не " люди " як ти написав , а істоти - пристосуванці .
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25.10.2024 16:00 Відповісти
істоти → це ті. хто продав українську зброю, і залишив українців без захисту, і розповідають зараз про " ухилянтів " .
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25.10.2024 19:35 Відповісти
 
 