На Одещині правоохоронець брав $6,5 тис. за переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров’я, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали правоохоронця з Одеської області, який намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що правоохоронець вирішив організовувати схему переправлення у вересні цього року.

"Він добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів. Охочих виїхати з України чоловік набирав через соцмережі, а за переправлення з кожного брав 6,5 тис. доларів США. Підшукувати "клієнтів" йому допомагали спільники, які мали відвозити чоловіків до кордону з невизнаним Придністров’ям", - розповіли в пресслужбі.

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Працівники ДБР затримали посадовця 22 жовтня під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Триває слідство, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

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