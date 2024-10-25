На Одесщине правоохранитель брал $6,5 тыс. за переправку уклонистов в непризнанное Приднестровье, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали правоохранителя из Одесской области, который пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что правоохранитель решил организовывать схему переправки в сентябре этого года.

"Он хорошо знал пограничную местность и расположение блокпостов. Желающих выехать из Украины мужчина набирал через соцсети, а за переправку с каждого брал 6,5 тыс. долларов США. Подыскивать "клиентов" ему помогали сообщники, которые должны были отвозить мужчин к границе с непризнанным Приднестровьем", - рассказали в пресс-службе.

Также читайте: В Черновцах задержали организаторов схемы выезда за границу для уклонистов - требовали от 5 500 до 9 500 евро за услуги. ФОТО

Работники ГБР задержали чиновника 22 октября при попытке переправить через границу четырех военнообязанных.

Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Ведется следствие, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Смотрите также: Житель Одесщины пытался подкупить пограничника, чтобы перевести двух уклонистов в Молдову. ФОТО