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На Одесщине правоохранитель брал $6,5 тыс. за переправку уклонистов в непризнанное Приднестровье, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали правоохранителя из Одесской области, который пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что правоохранитель решил организовывать схему переправки в сентябре этого года.

ДБР викрило правоохоронця з Одещини, який допомагав втекти ухилянтам

"Он хорошо знал пограничную местность и расположение блокпостов. Желающих выехать из Украины мужчина набирал через соцсети, а за переправку с каждого брал 6,5 тыс. долларов США. Подыскивать "клиентов" ему помогали сообщники, которые должны были отвозить мужчин к границе с непризнанным Приднестровьем", - рассказали в пресс-службе.

Также читайте: В Черновцах задержали организаторов схемы выезда за границу для уклонистов - требовали от 5 500 до 9 500 евро за услуги. ФОТО

Работники ГБР задержали чиновника 22 октября при попытке переправить через границу четырех военнообязанных.

ДБР викрило правоохоронця з Одещини, який допомагав втекти ухилянтам

Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Ведется следствие, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Смотрите также: Житель Одесщины пытался подкупить пограничника, чтобы перевести двух уклонистов в Молдову. ФОТО

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Одесская область (3642) ГБР (3050) уклонисты (927)


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Так воно ще й ''броньоване''
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25.10.2024 10:20 Ответить
Рішив надолужити згаяне - початківці вже мільиони грошенят затарили
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25.10.2024 10:26 Ответить
Згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Автономного територіального утворення з особливим правовим статусом .

молдова визнала придністров'є.
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25.10.2024 10:26 Ответить
Не поділився з іншими правоохоронцями з місцевої пісочниці
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25.10.2024 10:26 Ответить
Інші "правоохоронці", його колеги, нічого про це не знали, еге ж
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25.10.2024 10:41 Ответить
Люди і останні гроши готові віддати різним шахраям , мусорам тільки, щоб здриснути подалі з цього конц.табору , який тут ці п+дори влаштували за допомогою своїх кацапських друзів.
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25.10.2024 11:05 Ответить
У тебе помилка , бо не " люди " як ти написав , а істоти - пристосуванці .
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25.10.2024 16:00 Ответить
істоти → це ті. хто продав українську зброю, і залишив українців без захисту, і розповідають зараз про " ухилянтів " .
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25.10.2024 19:35 Ответить
 
 