За границу за 7 тысяч долларов: на Закарпатье задержали мужчину, который согласился помочь военнообязанному добраться до Венгрии
В Закарпатской области задержали очередного переправщика, который пообещал военнообязанному незаконно покинуть территорию Украины и добраться до Венгрии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
По данным следствия, житель Хунтовского района за 7000 долларов США согласился помочь военнообязанному незаконно покинуть территорию Украины. Все детали мужчины согласовывали между собой заранее.
Впоследствии переправщик встретился с "клиентом" в Мукачево и на своем автомобиле отвез последнего в с. Косонь, что на Береговщине. Оттуда должен был начинаться маршрут на территорию Венгрии, который пролегал вне официальных пунктов пропуска.
После того, как закарпатец предоставил указания относительно дальнейшего направления движения и получил средства за незаконную переправку, он был разоблачен и задержан работниками Береговского райотдела полиции совместно с оперативниками Мукачевского пограничного отряда.
Под процессуальным руководством Береговской окружной прокуратуры жителю Хустского района сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное расследование. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.
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