За добу на фронті 174 боєзіткнення, майже половина з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1600 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Храпівщина, Яблунівка, Миропілля, Басівка, Гоптівка, Козача Лопань, Одрадне, Піщане, Глушківка, Берестове, Загризове, Терни, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Мирноград, Успенівка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Львове.

Бої на сході

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції наших воїнів.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 30 авіаударів 45 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1440 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 23 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника.

