УКР
Новини
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 689 040 осіб (+1440 за добу), 9113 танків, 19 821 артсистема, 18 355 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 689040 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 689040 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 9113 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18355 (+23) од,
  • артилерійських систем – 19821 (+39) од,
  • РСЗВ – 1240 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 17799 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27560 (+100) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3542 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Левадне Запорізької області, - DeepState. КАРТА

Інфографіка

Топ коментарі
+21
Минув 3903 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 689 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
показати весь коментар
27.10.2024 08:18 Відповісти
+18
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
27.10.2024 08:03 Відповісти
+15
Слава ЗСУ.
показати весь коментар
27.10.2024 08:17 Відповісти
