Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 689 040 осіб (+1440 за добу), 9113 танків, 19 821 артсистема, 18 355 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 689040 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 689040 (+1440) осіб,
- танків ‒ 9113 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18355 (+23) од,
- артилерійських систем – 19821 (+39) од,
- РСЗВ – 1240 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17799 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27560 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3542 (+1)
Топ коментарі
+21 Qq Qqq #455433
показати весь коментар27.10.2024 08:18 Відповісти Посилання
+18 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.10.2024 08:03 Відповісти Посилання
+15 Сергій Малецький
показати весь коментар27.10.2024 08:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
167! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 689 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
12.10.2023 - 115
23.10.2024 - 106
26.09.2024 - 105
22.07.2024 - 102
06.10.2024 - 101
01.06.2024 - 101
27.10.2024 - 100
А от що дійсно рекорд, то це 100+ вже четвертий раз в цьому місяці.
І да, логістика йде на місячний рекорд на сьогодні 1939 од. по переду тільки серпень - 2065 і липень - 2103
Ти на донетчині взагалі бував, там навколо терикону чотири села, або на одній вулиці одне переходе в інше. Як послухаєш - зайняли те, те, те, а як подивишся на карту 30+ тисяч в землю на якій вони помістяться хіба що штабелями