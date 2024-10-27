Общие боевые потери РФ с начала войны – около 689 040 человек (+1440 за сутки), 9113 танков, 19 821 артсистема, 18 355 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 689040 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 689040 (+1440) человек,
- танков - 9113 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 18355 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 19821 (+39) ед,
- РСЗО - 1240 (+0) ед,
- средства ППО - 984 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17799 (+73),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27560 (+100) ед,
- специальная техника - 3542 (+1)
Топ комментарии
+21 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий27.10.2024 08:18 Ответить Ссылка
+18 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий27.10.2024 08:03 Ответить Ссылка
+15 Сергій Малецький
показать весь комментарий27.10.2024 08:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
167! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 689 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
12.10.2023 - 115
23.10.2024 - 106
26.09.2024 - 105
22.07.2024 - 102
06.10.2024 - 101
01.06.2024 - 101
27.10.2024 - 100
А от що дійсно рекорд, то це 100+ вже четвертий раз в цьому місяці.
І да, логістика йде на місячний рекорд на сьогодні 1939 од. по переду тільки серпень - 2065 і липень - 2103
Ти на донетчині взагалі бував, там навколо терикону чотири села, або на одній вулиці одне переходе в інше. Як послухаєш - зайняли те, те, те, а як подивишся на карту 30+ тисяч в землю на якій вони помістяться хіба що штабелями