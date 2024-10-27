Общие боевые потери РФ с начала войны – около 689 040 человек (+1440 за сутки), 9113 танков, 19 821 артсистема, 18 355 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 689040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 689040 (+1440) человек,

танков - 9113 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 18355 (+23) ед,

артиллерийских систем - 19821 (+39) ед,

РСЗО - 1240 (+0) ед,

средства ППО - 984 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17799 (+73),

крылатые ракеты - 2625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27560 (+100) ед,

специальная техника - 3542 (+1)

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