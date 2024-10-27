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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 689 040 человек (+1440 за сутки), 9113 танков, 19 821 артсистема, 18 355 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 689040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 689040 (+1440) человек,
  • танков - 9113 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 18355 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 19821 (+39) ед,
  • РСЗО - 1240 (+0) ед,
  • средства ППО - 984 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17799 (+73),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27560 (+100) ед,
  • специальная техника - 3542 (+1)

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Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19738) Генштаб ВС (6503) ликвидация (3716) уничтожение (7295)


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Топ комментарии
+21
Минув 3903 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 689 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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27.10.2024 08:18 Ответить
+18
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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27.10.2024 08:03 Ответить
+15
Слава ЗСУ.
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27.10.2024 08:17 Ответить
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Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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27.10.2024 08:03 Ответить
Слава ЗСУ.
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27.10.2024 08:17 Ответить
Минув 3903 день москальсько-української війни.
167! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 689 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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27.10.2024 08:18 Ответить
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27.10.2024 08:21 Ответить
Щось я в ті півтори тисячі не дуже вірю, хотілось би, але не виходить
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27.10.2024 08:27 Ответить
чому? це ж не всі вбиті. тут подається в статистиці разом вбиті і поранені.
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27.10.2024 10:15 Ответить
100 автотехніки - мабуть рекорд за весь час чи було більше
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27.10.2024 09:03 Ответить
16.03.2022 - 179
12.10.2023 - 115
23.10.2024 - 106
26.09.2024 - 105
22.07.2024 - 102
06.10.2024 - 101
01.06.2024 - 101
27.10.2024 - 100
А от що дійсно рекорд, то це 100+ вже четвертий раз в цьому місяці.
І да, логістика йде на місячний рекорд на сьогодні 1939 од. по переду тільки серпень - 2065 і липень - 2103
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27.10.2024 09:32 Ответить
Очіпятка 12.10.24 - 115 у 23 році добовий максимум 59 од в жовтні, до цього логістику тільки "пощіпували".
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27.10.2024 09:42 Ответить
В кацапів жорсткі вказівки "атакувати", але броні катма. Тож атакують на всьому, що рухається. Звідси і жовтневі рекорди по "логістиці". Бо вони звичайні вантажівки, мікроавтобуси тощо почали використовувати не тільки для доставки боєкомплекту на ЛБЗ (бо військового транспорту теж катма давно), але і для пересування особового складу в "сірій зоні" - на "лінію розгортання/спішування" для атак.
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27.10.2024 17:24 Ответить
Коли те залізяччя закінчиться?
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27.10.2024 09:34 Ответить
Всі ці втрати не заважають кацапам просуватися, як так?
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27.10.2024 09:41 Ответить
Тому,що піз@ьож. Школа конашенкова
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27.10.2024 10:08 Ответить
Всепропаденець?
Ти на донетчині взагалі бував, там навколо терикону чотири села, або на одній вулиці одне переходе в інше. Як послухаєш - зайняли те, те, те, а як подивишся на карту 30+ тисяч в землю на якій вони помістяться хіба що штабелями

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27.10.2024 10:20 Ответить
Боженько! Бережи воїнів ЗСУ!!!
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27.10.2024 09:44 Ответить
Собакоїди окремо воаховуватимя будуть? Чи разом до мацьковськаго лайна залік піде?
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27.10.2024 10:35 Ответить
Якби я в 21 році сказав в МСЕК що Україна буде воювати з північною кореєю в курській області, мені інвалідність дали б безкоштовно.
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27.10.2024 10:45 Ответить
😀👍
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27.10.2024 14:16 Ответить
 
 