За сутки на фронте 174 боестолкновения, почти половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу ощутимые потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 208 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1600 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Храповщина, Яблоновка, Мирополье, Басовка, Гоптовка, Казачья Лопань, Отрадное, Песчаное, Глушковка, Берестово, Загрызово, Терны, Часов Яр, Торецк, Константиновка, Мирноград, Успеновка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Львово.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении российские захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции наших воинов.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиаударов 45 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и две пушки противника.

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