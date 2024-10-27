УКР
Доба на Херсонщині: рашисти били по житлових кварталах, дві людини загинули

Російські загарбники обстріляли Херсон. Поранено двох жінок

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід та автомобіль"

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8  дістали поранення.

Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 2 ударні безпілотники типу "Shahed-131/136".

Підарокацапи щобви видохли к херам,зовсім.
27.10.2024 09:09 Відповісти
Ось так рашиський геноцид проти мирного населення не пернипиняєтся ні на день і жодної відповіді як по росії так і лднр і жодних зая'в як української горе влади так і світової спільноти так і діаспори.
27.10.2024 09:56 Відповісти
 
 