Доба на Херсонщині: рашисти били по житлових кварталах, дві людини загинули
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід та автомобіль"
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 дістали поранення.
Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 2 ударні безпілотники типу "Shahed-131/136".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир #594971
показати весь коментар27.10.2024 09:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар27.10.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль