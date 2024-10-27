Сутки на Херсонщине: рашисты били по жилым кварталам, два человека погибли

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Берислав, Станислав, Веселое, Михайловка, Софиевка, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Шляховое, Никольское, Змиевка, Одрадокаменка, Днепровское, Приднепровское, Садовое, Осокоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 23 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод и автомобиль"

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 получили ранения.

Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили 2 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по Станиславу на Херсонщине, два человека погибли, еще пятеро ранены (обновлено)