РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12239 посетителей онлайн
Новости
459 2

Сутки на Херсонщине: рашисты били по жилым кварталам, два человека погибли

Російські загарбники обстріляли Херсон. Поранено двох жінок

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Берислав, Станислав, Веселое, Михайловка, Софиевка, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Шляховое, Никольское, Змиевка, Одрадокаменка, Днепровское, Приднепровское, Садовое, Осокоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 23 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод и автомобиль"

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 получили ранения.

Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили 2 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по Станиславу на Херсонщине, два человека погибли, еще пятеро ранены (обновлено)

Автор: 

обстрел (27972) Херсон (2904) Херсонская область (4908)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підарокацапи щобви видохли к херам,зовсім.
показать весь комментарий
27.10.2024 09:09 Ответить
Ось так рашиський геноцид проти мирного населення не пернипиняєтся ні на день і жодної відповіді як по росії так і лднр і жодних зая'в як української горе влади так і світової спільноти так і діаспори.
показать весь комментарий
27.10.2024 09:56 Ответить
 
 