УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
993 1

Вночі на Житомирщині працювала ППО: через уламки безпілотники виникла пожежа

Атака шахедів: пожежа на Житомирщині

Російські загарбники вночі масовано атакували Україну "шахедами". Сили ППО працювали у Житомирській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Вночі під час повітряної тривоги через падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа у приватному володінні в одному з населених пунктів Житомирського району", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС  ліквідували пожежу Жертв та постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Київщину "Шахедами": пошкоджено будинок

Автор: 

обстріл (30965) Шахед (1521) Житомирська область (1313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у орков тоже обломки стали летать?
показати весь коментар
28.10.2024 10:16 Відповісти
 
 