Вночі на Житомирщині працювала ППО: через уламки безпілотники виникла пожежа

Російські загарбники вночі масовано атакували Україну "шахедами". Сили ППО працювали у Житомирській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Вночі під час повітряної тривоги через падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа у приватному володінні в одному з населених пунктів Житомирського району", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу Жертв та постраждалих немає.

