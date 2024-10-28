Вночі на Житомирщині працювала ППО: через уламки безпілотники виникла пожежа
Російські загарбники вночі масовано атакували Україну "шахедами". Сили ППО працювали у Житомирській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Вночі під час повітряної тривоги через падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа у приватному володінні в одному з населених пунктів Житомирського району", - йдеться в повідомленні.
Працівники ДСНС ліквідували пожежу Жертв та постраждалих немає.
