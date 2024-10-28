Ворог атакував Київщину "Шахедами": пошкоджено будинок

Вночі 28 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Наслідки дронової атаки

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Всі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - наголошує очільник регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Київщині працюють сили ППО.