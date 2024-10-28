УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
1 303 3

На Київщині працюють сили ППО

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100 "шахедів"

Зранку 28 жовтня 2024 року на Київщині лунають вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, регіон атакують "Шахеди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від уламка російського "Шахеда" загинула вчителька з Борисполя Лариса Баталко. ФОТО

Як повідомлялося, вночі 27 жовтня над Київщиною теж працювали сили ППО: уламками пошкоджено будинок та автівки

Автор: 

Київська область (4267) ППО (3573) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову
Скільки років минуло, а ми не зробили купу безпілотників щоб щоночі кошмарити московитів і підерців
показати весь коментар
28.10.2024 08:17 Відповісти
воно тільки там і працює. у нас шахеди, як в себе вдома літають. по одній і тій же траекторії. військовій адміністрації по цимбалам. вони землю дерибанять. Стефанчук міг би столдицю і своїм задом прикривати, вже в крісло не влазить, а харя в камеру
показати весь коментар
28.10.2024 08:27 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
28.10.2024 08:42 Відповісти
 
 