На Київщині працюють сили ППО
Зранку 28 жовтня 2024 року на Київщині лунають вибухи, працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, регіон атакують "Шахеди".
Як повідомлялося, вночі 27 жовтня над Київщиною теж працювали сили ППО: уламками пошкоджено будинок та автівки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скільки років минуло, а ми не зробили купу безпілотників щоб щоночі кошмарити московитів і підерців