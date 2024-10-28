На Киевщине работают силы ПВО

Утром 28 октября 2024 года на Киевщине раздаются взрывы, работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, регион атакуют "Шахеды".

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Как сообщалось, ночью 27 октября над Киевщиной тоже работали силы ПВО: обломками повреждены дом и машины