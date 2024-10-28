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На Киевщине работают силы ПВО

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

Утром 28 октября 2024 года на Киевщине раздаются взрывы, работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, регион атакуют "Шахеды".

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Как сообщалось, ночью 27 октября над Киевщиной тоже работали силы ПВО: обломками повреждены дом и машины

Автор: 

Киевская область (4210) ПВО (2855) Шахед (1185)


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Скільки років минуло, а ми не зробили купу безпілотників щоб щоночі кошмарити московитів і підерців
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28.10.2024 08:17 Ответить
воно тільки там і працює. у нас шахеди, як в себе вдома літають. по одній і тій же траекторії. військовій адміністрації по цимбалам. вони землю дерибанять. Стефанчук міг би столдицю і своїм задом прикривати, вже в крісло не влазить, а харя в камеру
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28.10.2024 08:27 Ответить
Шапіто...
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28.10.2024 08:42 Ответить
 
 