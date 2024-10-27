Ночью над Киевщиной работали силы ПВО: обломками повреждены дом и автомобили

Ночью 27 октября 2024 года войска РФ снова атаковали Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Последствия вражеских обстрелов

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

Также отмечается, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.

Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

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Атака на Киевскую область в ночь на субботу

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 26 октября 2024 года обломки дронов упали в 7 районах Киевской области, повреждено здание лицея. В результате той атаки на Киевщине погибла женщина, ранен ребенок, также фиксировались повреждения.