Ночью над Киевщиной работали силы ПВО: обломками повреждены дом и автомобили
Ночью 27 октября 2024 года войска РФ снова атаковали Киевскую область ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Последствия вражеских обстрелов
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
Также отмечается, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.
Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Атака на Киевскую область в ночь на субботу
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 26 октября 2024 года обломки дронов упали в 7 районах Киевской области, повреждено здание лицея. В результате той атаки на Киевщине погибла женщина, ранен ребенок, также фиксировались повреждения.
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