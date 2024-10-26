РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12241 посетитель онлайн
Новости
3 333 5

Атака "Шахедов" на Киевщину: погибла женщина, ранен ребенок, есть повреждения

шахед над Київщиною

В ночь на субботу, 26 октября 2024 года войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота.

Кроме того, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте", - говорится в сообщении.

Читайте также: Обломки "шахеда" повредили ЛЭП на Киевщине

Повреждения из-за вражеской атаки

По состоянию на 9:00, в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксировано повреждение 15 частных домов, 3 магазинов, одного многоквартирного дома и 3 подсобных помещений в 4 районах области. Повреждены три автомобиля, линия электропередач.

Кроме того, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. Более подробная информация позже.

Воздушная тревога в регионе продолжается.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Автор: 

Киевская область (4209) ПВО (2854) Шахед (1185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог продовжує терор проти мирних громадян ,всі ці злочини відбуваются тому що ворог відчуває безкарність ,жодного дня не проходит без воржих атак на цивільні об'єкти ,жодного дня без жертв серед мирного населення серед яких і діти ,а де відповідь ,чому все спокійно в російських містах ,чому немає ударів по лднр куди щоденно прибуває поповнення ,там рашиські казарми і склади ? ,таке враження що це робится свідомо.
показать весь комментарий
26.10.2024 09:29 Ответить
Обісрані "партнери" не дозволяють, бо буде ескалація 😱
показать весь комментарий
26.10.2024 12:21 Ответить
Зате на мацквабаді життя цвіте та пахне,
Кримнаш може спати спокійно?
показать весь комментарий
26.10.2024 10:55 Ответить
А скільки ударів у відповідь і скильки кацапів зажмурилось? Де відповідь? Де у нас дронів більше? Де палляниці і шершні? Не-ма.
показать весь комментарий
26.10.2024 11:09 Ответить
шершнів немає, то не є біда, зате є величнишний план перемоги від боневтіка.
показать весь комментарий
26.10.2024 11:25 Ответить
 
 