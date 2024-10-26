Атака "Шахедов" на Киевщину: погибла женщина, ранен ребенок, есть повреждения

В ночь на субботу, 26 октября 2024 года войска РФ с помощью БпЛА атаковали Киевскую область. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота.

Кроме того, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте", - говорится в сообщении.

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Повреждения из-за вражеской атаки

По состоянию на 9:00, в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксировано повреждение 15 частных домов, 3 магазинов, одного многоквартирного дома и 3 подсобных помещений в 4 районах области. Повреждены три автомобиля, линия электропередач.

Кроме того, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. Более подробная информация позже.

Воздушная тревога в регионе продолжается.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.