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Новини
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Атака "Шахедів" на Київщину: загинула жінка, поранено дитину, є пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Київщину

У ніч проти суботи, 26 жовтня 2024 року війська РФ за допомогою БпЛА атакували Київщину. В регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

"На жаль, внаслідок атаки загинула жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Уламки "шахеда" пошкодили ЛЕП на Київщині

Пошкодження через ворожу атаку

Станом на 9:00, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, 3 магазинів, одного багатоквартирного будинку та 3 підсобних приміщень в 4 районах області. Пошкоджено три автомобілі, лінію електропередач.

Крім того, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані. Більш детальна інформація згодом.

Повітряна тривога у регіоні триває.

Як уточнили в ДСНС, внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, рятувальники ліквідували 2 пожежі

В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження. Окрім того, за уточненими даними у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинула 1 особа ( жінка померла у лікарні).

На Обухівщині ліквідовано загорання покрівлі житлового будинку

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

Київська область (4104) ППО (3294) Шахед (1185)


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Ворог продовжує терор проти мирних громадян ,всі ці злочини відбуваются тому що ворог відчуває безкарність ,жодного дня не проходит без воржих атак на цивільні об'єкти ,жодного дня без жертв серед мирного населення серед яких і діти ,а де відповідь ,чому все спокійно в російських містах ,чому немає ударів по лднр куди щоденно прибуває поповнення ,там рашиські казарми і склади ? ,таке враження що це робится свідомо.
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26.10.2024 09:29 Відповісти
Обісрані "партнери" не дозволяють, бо буде ескалація 😱
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26.10.2024 12:21 Відповісти
Зате на мацквабаді життя цвіте та пахне,
Кримнаш може спати спокійно?
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26.10.2024 10:55 Відповісти
А скільки ударів у відповідь і скильки кацапів зажмурилось? Де відповідь? Де у нас дронів більше? Де палляниці і шершні? Не-ма.
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26.10.2024 11:09 Відповісти
шершнів немає, то не є біда, зате є величнишний план перемоги від боневтіка.
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26.10.2024 11:25 Відповісти
 
 