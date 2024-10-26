Атака "Шахедів" на Київщину: загинула жінка, поранено дитину, є пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 26 жовтня 2024 року війська РФ за допомогою БпЛА атакували Київщину. В регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

"На жаль, внаслідок атаки загинула жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці", - йдеться у повідомленні.

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Пошкодження через ворожу атаку

Станом на 9:00, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано пошкодження 15 приватних будинків, 3 магазинів, одного багатоквартирного будинку та 3 підсобних приміщень в 4 районах області. Пошкоджено три автомобілі, лінію електропередач.

Крім того, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані. Більш детальна інформація згодом.

Повітряна тривога у регіоні триває.

Як уточнили в ДСНС, внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, рятувальники ліквідували 2 пожежі

В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження. Окрім того, за уточненими даними у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загинула 1 особа ( жінка померла у лікарні).

На Обухівщині ліквідовано загорання покрівлі житлового будинку

























Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.