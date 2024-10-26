Обломки дронов упали в 7 районах Киевщины, повреждено здание лицея. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Киевщине продолжается ликвидация последствий воздушной атаки россиян.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота.

Кроме того, незначительные повреждения получил мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте.

По данным ОВА, обломки сбитых вражеских целей зафиксированы во всех 7 районах области.

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Последствия вражеских обстрелов

Зафиксировано повреждение 24 частных домов, общежития и хостела, 4 магазинов, 4 авто. В частности, повреждены окна, двери, кровли, фасады.

Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено здание лицея - выбиты окна, посечен фасад, а также школьный автобус, который был рядом с заведением.

Также повреждена линия электропередач, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия. Людям оказывается необходимая помощь. К замене окон в поврежденных домах присоединяется международный фонд GEM.

Как информировал Цензор.НЕТ, в результате ночной атаки на Киевщине погибла женщина, ранен ребенок, также есть повреждения.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.