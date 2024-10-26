РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12928 посетителей онлайн
Новости Фото
3 519 0

Обломки дронов упали в 7 районах Киевщины, повреждено здание лицея. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Киевщине продолжается ликвидация последствий воздушной атаки россиян.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота.

Кроме того, незначительные повреждения получил мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте.

По данным ОВА, обломки сбитых вражеских целей зафиксированы во всех 7 районах области.

Также читайте: На Киевщине снова работают силы ПВО

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Последствия вражеских обстрелов

Зафиксировано повреждение 24 частных домов, общежития и хостела, 4 магазинов, 4 авто. В частности, повреждены окна, двери, кровли, фасады.

Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено здание лицея - выбиты окна, посечен фасад, а также школьный автобус, который был рядом с заведением.

Также повреждена линия электропередач, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия. Людям оказывается необходимая помощь. К замене окон в поврежденных домах присоединяется международный фонд GEM.

Как информировал Цензор.НЕТ, в результате ночной атаки на Киевщине погибла женщина, ранен ребенок, также есть повреждения.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Автор: 

Киевская область (4209) обстрел (27972) Шахед (1185)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 