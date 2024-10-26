На Киевщине снова работают силы ПВО
Утром 26 октября на Киевщине снова работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ, в результате ночной атаки на Киевщине погибла женщина, ранен ребенок, также есть повреждения.
Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.
Также Цензор.НЕТ отмечал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.
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