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На Київщині знову працюють сили ППО

шахед над Київщиною

Зранку 26 жовтня на Київщині знову працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок нічної атаки на Київщині загинула жінка, поранено дитину, також є пошкодження.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ зазначав, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

Київська область (4104) ППО (3294) Шахед (1185)


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