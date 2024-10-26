Уламки дронів упали в 7 районах Київщини, пошкоджено будівлю ліцею. ФОТОрепортаж

На Київщині триває ліквідація наслідків повітряної атаки росіян.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона зазнала поранення в області живота.

Крім того, незначні ушкодження отримав хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці.

За даними ОВА, уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх 7 районах області.

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Наслідки ворожих обстрілів

Зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, 4 магазинів, 4 авто. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади.

Крім того, в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю ліцею - вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом.

Також пошкоджено лінію електропередач, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки. Людям надається необхідна допомога. До заміни вікон у пошкоджених будинках долучається міжнародний фонд GEM.

Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок нічної атаки на Київщині загинула жінка, поранено дитину, також є пошкодження.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ зазначав, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.