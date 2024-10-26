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Уламки дронів упали в 7 районах Київщини, пошкоджено будівлю ліцею. ФОТОрепортаж

На Київщині триває ліквідація наслідків повітряної атаки росіян.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона зазнала поранення в області живота.

Крім того, незначні ушкодження отримав хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці.

За даними ОВА, уламки збитих ворожих цілей зафіксовані в усіх 7 районах області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині знову працюють сили ППО

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Наслідки ворожих обстрілів

Зафіксовано пошкодження 24 приватних будинків, гуртожитку та хостелу, 4 магазинів, 4 авто. Зокрема, пошкоджені вікна, двері, покрівлі, фасади.

Крім того, в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю ліцею - вибиті вікна, посічений фасад, а також шкільний автобус, що був поруч із закладом.

Також пошкоджено лінію електропередач, в 2 районах відбулося загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки. Людям надається необхідна допомога. До заміни вікон у пошкоджених будинках долучається міжнародний фонд GEM.

Як інформував Цензор.НЕТ, внаслідок нічної атаки на Київщині загинула жінка, поранено дитину, також є пошкодження.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ зазначав, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

Київська область (4104) обстріл (29282) Шахед (1185)


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