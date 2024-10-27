Вночі над Київщиною працювали сили ППО: уламками пошкоджено будинок та автівки
Вночі 27 жовтня 2024 року війська РФ знову атакували Київщину ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
Наслідки ворожих обстрілів
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
Також зазначається, що в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.
Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Атака на Київщину у ніч проти суботи
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 26 жовтня 2024 року уламки дронів упали в 7 районах Київщини, пошкоджено будівлю ліцею. Внаслідок тієї атаки на Київщині загинула жінка, поранено дитину, також фіксувалися пошкодження.
