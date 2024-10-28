Враг атаковал Киевщину "Шахедами": поврежден дом

Ночью 28 октября 2024 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью ударных БпЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

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Последствия дроновой атаки

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом. В нем выбиты окна. Также произошло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

Все оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркивает глава региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Киевщине работают силы ПВО.