Ночью на Житомирщине работала ПВО: из-за обломков беспилотников возник пожар
Российские захватчики ночью массированно атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в Житомирской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Ночью во время воздушной тревоги из-за падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в частном владении в одном из населенных пунктов Житомирского района", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС ликвидировали пожар Жертв и пострадавших нет.
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показать весь комментарий28.10.2024 10:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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