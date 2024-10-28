Ночью на Житомирщине работала ПВО: из-за обломков беспилотников возник пожар

Российские захватчики ночью массированно атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в Житомирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Ночью во время воздушной тревоги из-за падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в частном владении в одном из населенных пунктов Житомирского района", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС ликвидировали пожар Жертв и пострадавших нет.

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