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Ночью на Житомирщине работала ПВО: из-за обломков беспилотников возник пожар

Атака шахедів: пожежа на Житомирщині

Российские захватчики ночью массированно атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в Житомирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Ночью во время воздушной тревоги из-за падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в частном владении в одном из населенных пунктов Житомирского района", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС ликвидировали пожар Жертв и пострадавших нет.

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Автор: 

обстрел (27982) Шахед (1185) Житомирская область (1415)


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у орков тоже обломки стали летать?
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28.10.2024 10:16 Ответить
 
 