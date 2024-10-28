Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152 на сайті ВР.

Зазначимо, що це вже може стати 13 продовженням воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Минулого разу воєнний стан та мобілізацію продовжували влітку. На початку серпня президент підписав відповідні закони.

Згідно з ними, наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.

