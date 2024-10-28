Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152 на сайті ВР.
Зазначимо, що це вже може стати 13 продовженням воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Минулого разу воєнний стан та мобілізацію продовжували влітку. На початку серпня президент підписав відповідні закони.
Згідно з ними, наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.
Топ коментарі
+16 Gary Grant
показати весь коментар28.10.2024 11:43 Відповісти Посилання
+16 Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар28.10.2024 11:46 Відповісти Посилання
+14 CrossFirenko
показати весь коментар28.10.2024 11:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи лише після того, як його з шоблою, винесуть вперед ногами......
просто цікаво - його судитимуть потім...?
Думаю, що це - перемога. А "вигадати" закон про мобілізацію та воєнний стан до кінця війни? Чи цікавіше кожні 3 місяці "роботу" демонструвати?
А,генштаб такий самий!
Головне дороги великого будівництва.
А,фортифікаційні споруди потрібні у Покровську.
А,далі Павлоград (Дніпро,нова область),
саме там будуть і резерви котрі непідготовленні *щось до прикладу тро на початку 2022-го *.
А,є безліч бойових бригад з досвідом,де підтримка у людях потрібна за вчора!
Люди не стальні!
Коли на нулю тільки ті люди котрі вже там 3 рік,і ротація у них це перекидання з місця на місце.
Як же сталося на покровському напрямі з ротацією!
Владі #### на тих людей!
А вони герої!
Владі вигідно торгувати територією,як сказали у ВР.
Сказали що можливі перемови з ворогом на рівні початку 2022-го року.
Тобто торгувати територією котру захищали воїни АТО,можна?!
Імпічмент такому недо президенту, у квн нехай повиступає.
Хоча ціла ВР,Мсек,прокурори це державна зрада у військовий час!
У конструкції не вказано норми мобілізація і демобілізація.
Виходить що ті котрі пішли у запас з військових (строковики),це обхід конструкції,бо такого закону не існує!
Залужний пішов на дембеля!
Якого **** вони там роблять?
Тому у нас,,воєнний стан" , в раші есвео.А була б війна,рашу б давно з оону поперли.
Але ж тоді і у нас зовсім інакше все було.