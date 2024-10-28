УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини
4 172 22

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152 на сайті ВР.

Зазначимо, що це вже може стати 13 продовженням воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Минулого разу воєнний стан та мобілізацію продовжували влітку. На початку серпня президент підписав відповідні закони.

Згідно з ними, наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "План перемоги" - це про посилення України, а не про перемовини з РФ, - Зеленський

Автор: 

ВР (15235) Зеленський Володимир (25537) мобілізація (3226) воєнний стан (587)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Оце все на що він здатний.
показати весь коментар
28.10.2024 11:43 Відповісти
+16
Це чмо, виконає статті Конституції України...
чи лише після того, як його з шоблою, винесуть вперед ногами......
показати весь коментар
28.10.2024 11:46 Відповісти
+14
показати весь коментар
28.10.2024 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.10.2024 11:39 Відповісти
НадПотужно...
показати весь коментар
28.10.2024 11:40 Відповісти
Потужний лідор, потужні рішення.
показати весь коментар
28.10.2024 11:47 Відповісти
Ура!!! Через 90 діб дембель!!!
показати весь коментар
28.10.2024 11:40 Відповісти
Оце все на що він здатний.
показати весь коментар
28.10.2024 11:43 Відповісти
Це чмо, виконає статті Конституції України...
чи лише після того, як його з шоблою, винесуть вперед ногами......
показати весь коментар
28.10.2024 11:46 Відповісти
за Конституцією він ніхто і звуть його ніяк...
просто цікаво - його судитимуть потім...?
показати весь коментар
28.10.2024 11:56 Відповісти
"...подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації" Джерело:

Думаю, що це - перемога. А "вигадати" закон про мобілізацію та воєнний стан до кінця війни? Чи цікавіше кожні 3 місяці "роботу" демонструвати?
показати весь коментар
28.10.2024 11:50 Відповісти
Хроніки безкінечної війни
показати весь коментар
28.10.2024 11:50 Відповісти
Ні,в ОП-"Конституція на паузі,воєнний стан та продовження мобілізації"...для кріпаків...а депутати,судді,прокурори,поліція- то не стосується...там і далі бронь та спокійно скирдують бабло..
показати весь коментар
28.10.2024 11:56 Відповісти
Агов, назк! Знову вчинення ЗЕ дій у стані реального конфлікту інтересів! Чухайтесь нарешті!.
показати весь коментар
28.10.2024 11:51 Відповісти
Так загальна чи на скотном подвіррі є більш рівнійши як оці скоти?

показати весь коментар
28.10.2024 11:51 Відповісти
Сироти,з такими ряхами повний 3,14здець.
показати весь коментар
28.10.2024 12:03 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 11:52 Відповісти
Невже лисий піде у військо?
показати весь коментар
28.10.2024 12:01 Відповісти
Українська 155-а ОМБр «Анна Київська», навчена та повністю оснащена у Франції, готова до бойових дій:

показати весь коментар
28.10.2024 12:29 Відповісти
Щось ці АМХ-10RC себе проявили на фронті м'яко кажучи не дуже.
показати весь коментар
28.10.2024 19:58 Відповісти
може пора ввести стан війни ?
показати весь коментар
28.10.2024 12:30 Відповісти
Всі дивуються тактиці х#### у кремлі!
А,генштаб такий самий!
Головне дороги великого будівництва.
А,фортифікаційні споруди потрібні у Покровську.
А,далі Павлоград (Дніпро,нова область),
саме там будуть і резерви котрі непідготовленні *щось до прикладу тро на початку 2022-го *.
А,є безліч бойових бригад з досвідом,де підтримка у людях потрібна за вчора!
Люди не стальні!
Коли на нулю тільки ті люди котрі вже там 3 рік,і ротація у них це перекидання з місця на місце.
Як же сталося на покровському напрямі з ротацією!
Владі #### на тих людей!
А вони герої!
Владі вигідно торгувати територією,як сказали у ВР.
Сказали що можливі перемови з ворогом на рівні початку 2022-го року.
Тобто торгувати територією котру захищали воїни АТО,можна?!
Імпічмент такому недо президенту, у квн нехай повиступає.
Хоча ціла ВР,Мсек,прокурори це державна зрада у військовий час!
У конструкції не вказано норми мобілізація і демобілізація.
Виходить що ті котрі пішли у запас з військових (строковики),це обхід конструкції,бо такого закону не існує!
Залужний пішов на дембеля!
Якого **** вони там роблять?
показати весь коментар
28.10.2024 12:34 Відповісти
Ще один шанс шоколадній опозиції проявити політичну волю, не голосувати за продовження і відсторонити віслюка від влади. Але «опозиція» завалить піздаки і проголосує «за» а потім знову буде «бороти» клятого зілємського
показати весь коментар
28.10.2024 12:47 Відповісти
Чому нема шоу Савіка Шустера??!
показати весь коментар
28.10.2024 12:56 Відповісти
А жодна країна в стані війни не може бути не те що в радбезі,а і взагалі в ооні.
Тому у нас,,воєнний стан" , в раші есвео.А була б війна,рашу б давно з оону поперли.
Але ж тоді і у нас зовсім інакше все було.
показати весь коментар
28.10.2024 13:03 Відповісти
 
 