Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте ВР.

Отметим, что это уже может стать 13 продолжением военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В прошлый раз военное положение и мобилизацию продолжали летом. В начале августа президент подписал соответствующие законы.

Согласно им, сейчас введено военное положение и введена всеобщая мобилизация до 9 ноября.

