Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте ВР.
Отметим, что это уже может стать 13 продолжением военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В прошлый раз военное положение и мобилизацию продолжали летом. В начале августа президент подписал соответствующие законы.
Согласно им, сейчас введено военное положение и введена всеобщая мобилизация до 9 ноября.
чи лише після того, як його з шоблою, винесуть вперед ногами......
просто цікаво - його судитимуть потім...?
Думаю, що це - перемога. А "вигадати" закон про мобілізацію та воєнний стан до кінця війни? Чи цікавіше кожні 3 місяці "роботу" демонструвати?
А,генштаб такий самий!
Головне дороги великого будівництва.
А,фортифікаційні споруди потрібні у Покровську.
А,далі Павлоград (Дніпро,нова область),
саме там будуть і резерви котрі непідготовленні *щось до прикладу тро на початку 2022-го *.
А,є безліч бойових бригад з досвідом,де підтримка у людях потрібна за вчора!
Люди не стальні!
Коли на нулю тільки ті люди котрі вже там 3 рік,і ротація у них це перекидання з місця на місце.
Як же сталося на покровському напрямі з ротацією!
Владі #### на тих людей!
А вони герої!
Владі вигідно торгувати територією,як сказали у ВР.
Сказали що можливі перемови з ворогом на рівні початку 2022-го року.
Тобто торгувати територією котру захищали воїни АТО,можна?!
Імпічмент такому недо президенту, у квн нехай повиступає.
Хоча ціла ВР,Мсек,прокурори це державна зрада у військовий час!
У конструкції не вказано норми мобілізація і демобілізація.
Виходить що ті котрі пішли у запас з військових (строковики),це обхід конструкції,бо такого закону не існує!
Залужний пішов на дембеля!
Якого **** вони там роблять?
Тому у нас,,воєнний стан" , в раші есвео.А була б війна,рашу б давно з оону поперли.
Але ж тоді і у нас зовсім інакше все було.