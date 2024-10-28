РУС
Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте ВР.

Отметим, что это уже может стать 13 продолжением военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В прошлый раз военное положение и мобилизацию продолжали летом. В начале августа президент подписал соответствующие законы.

Согласно им, сейчас введено военное положение и введена всеобщая мобилизация до 9 ноября.

Также читайте: "План победы" – это об усилении Украины, а не о переговорах с РФ, - Зеленский

ВР (29426) Зеленский Владимир (21986) мобилизация (2904) военное положение (520)
показать весь комментарий
28.10.2024 11:39 Ответить
НадПотужно...
показать весь комментарий
28.10.2024 11:40 Ответить
Потужний лідор, потужні рішення.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:47 Ответить
Ура!!! Через 90 діб дембель!!!
показать весь комментарий
28.10.2024 11:40 Ответить
Оце все на що він здатний.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:43 Ответить
Це чмо, виконає статті Конституції України...
чи лише після того, як його з шоблою, винесуть вперед ногами......
показать весь комментарий
28.10.2024 11:46 Ответить
за Конституцією він ніхто і звуть його ніяк...
просто цікаво - його судитимуть потім...?
показать весь комментарий
28.10.2024 11:56 Ответить
"...подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації" Джерело:

Думаю, що це - перемога. А "вигадати" закон про мобілізацію та воєнний стан до кінця війни? Чи цікавіше кожні 3 місяці "роботу" демонструвати?
показать весь комментарий
28.10.2024 11:50 Ответить
Хроніки безкінечної війни
показать весь комментарий
28.10.2024 11:50 Ответить
Ні,в ОП-"Конституція на паузі,воєнний стан та продовження мобілізації"...для кріпаків...а депутати,судді,прокурори,поліція- то не стосується...там і далі бронь та спокійно скирдують бабло..
показать весь комментарий
28.10.2024 11:56 Ответить
Агов, назк! Знову вчинення ЗЕ дій у стані реального конфлікту інтересів! Чухайтесь нарешті!.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:51 Ответить
Так загальна чи на скотном подвіррі є більш рівнійши як оці скоти?

показать весь комментарий
28.10.2024 11:51 Ответить
Сироти,з такими ряхами повний 3,14здець.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:03 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 11:52 Ответить
Невже лисий піде у військо?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:01 Ответить
Українська 155-а ОМБр «Анна Київська», навчена та повністю оснащена у Франції, готова до бойових дій:

показать весь комментарий
28.10.2024 12:29 Ответить
Щось ці АМХ-10RC себе проявили на фронті м'яко кажучи не дуже.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:58 Ответить
може пора ввести стан війни ?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:30 Ответить
Всі дивуються тактиці х#### у кремлі!
А,генштаб такий самий!
Головне дороги великого будівництва.
А,фортифікаційні споруди потрібні у Покровську.
А,далі Павлоград (Дніпро,нова область),
саме там будуть і резерви котрі непідготовленні *щось до прикладу тро на початку 2022-го *.
А,є безліч бойових бригад з досвідом,де підтримка у людях потрібна за вчора!
Люди не стальні!
Коли на нулю тільки ті люди котрі вже там 3 рік,і ротація у них це перекидання з місця на місце.
Як же сталося на покровському напрямі з ротацією!
Владі #### на тих людей!
А вони герої!
Владі вигідно торгувати територією,як сказали у ВР.
Сказали що можливі перемови з ворогом на рівні початку 2022-го року.
Тобто торгувати територією котру захищали воїни АТО,можна?!
Імпічмент такому недо президенту, у квн нехай повиступає.
Хоча ціла ВР,Мсек,прокурори це державна зрада у військовий час!
У конструкції не вказано норми мобілізація і демобілізація.
Виходить що ті котрі пішли у запас з військових (строковики),це обхід конструкції,бо такого закону не існує!
Залужний пішов на дембеля!
Якого **** вони там роблять?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:34 Ответить
Ще один шанс шоколадній опозиції проявити політичну волю, не голосувати за продовження і відсторонити віслюка від влади. Але «опозиція» завалить піздаки і проголосує «за» а потім знову буде «бороти» клятого зілємського
показать весь комментарий
28.10.2024 12:47 Ответить
Чому нема шоу Савіка Шустера??!
показать весь комментарий
28.10.2024 12:56 Ответить
А жодна країна в стані війни не може бути не те що в радбезі,а і взагалі в ооні.
Тому у нас,,воєнний стан" , в раші есвео.А була б війна,рашу б давно з оону поперли.
Але ж тоді і у нас зовсім інакше все було.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:03 Ответить
 
 