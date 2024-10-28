Уряд Швеції оголосив про пакет військової підтримки України на 63 млн євро

Уряд Швеції має намір виділити Україні на військові цілі фінансову підтримку в розмірі 63 мільйонів євро.

Фінансова підтримка включатиме 20 мільйонів євро на підтримку промислової бази України, що ґрунтується на данській моделі, яка спрямована на підтримку закупівель в української промисловості.

Уряд Швеції вирішив уповноважити Агенцію оборонної техніки провести переговори й укласти угоду з Данією щодо пожертвування 20 мільйонів євро на закупівлю оборонної техніки через українську оборонну промисловість для передання Україні, а також доручити Збройним силам Швеції перерахувати ці кошти Данії..

Шведський уряд також має намір виділити близько 43 мільйонів євро на низку чинних багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних сил України.

Приклади ініціатив, які можуть бути підтримані, знаходяться в межах коаліцій, створених у рамках Контактної групи з оборони України: коаліція F-16; коаліція морської безпеки; коаліція з розмінування; ІТ-коаліція, членом якої нещодавно стала Швеція.

У межах цієї підтримки Швеція також зробить свій внесок у Фонд НАТО для України (NATO CAP), який закуповує військову техніку.