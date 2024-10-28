РУС
Правительство Швеции объявило о пакете военной поддержки Украины на 63 млн евро

швеція

Правительство Швеции намерено выделить Украине на военные цели финансовую поддержку в размере 63 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Финансовая поддержка будет включать 20 миллионов евро на поддержку промышленной базы Украины, основанной на датской модели, которая направлена на поддержку закупок в украинской промышленности.

Правительство Швеции решило уполномочить Агентство оборонной техники провести переговоры и заключить соглашение с Данией о пожертвовании 20 миллионов евро на закупку оборонной техники через украинскую оборонную промышленность для передачи Украине, а также поручить Вооруженным силам Швеции перечислить эти средства Дании.

Шведское правительство также намерено выделить около 43 миллионов евро на ряд действующих многосторонних инициатив для быстрой и эффективной поддержки Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Швеция внедряет многолетнюю программу поддержки экономики Украины, - спецуполномоченный Тидестрем

Примеры инициатив, которые могут быть поддержаны, находятся в рамках коалиций, созданных в рамках Контактной группы по обороне Украины: коалиция F-16; коалиция морской безопасности; коалиция по разминированию; IТ-коалиция, членом которой недавно стала Швеция.

В рамках этой поддержки Швеция также сделает свой вклад в Фонд НАТО для Украины (NATO CAP), который закупает военную технику.

Автор: 

помощь (8118) Швеция (1036)
Спасибі уряду Швеції за допомогу Україні.
28.10.2024 23:20 Ответить
Будь-який, районний МСЕК, або обласна прокуратура, могли б допомогти уряду Швеції, значно більшою сумою...
29.10.2024 06:16 Ответить
 
 