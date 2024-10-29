УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
495 2

Упродовж дня росіяни обстріляли 10 громад Сумщини, пошкоджено будинки

Ворог за день понад 60 разів обстріляв Сумщину

Впродовж дня понеділка, 28 жовтня, російські загарбники здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумської області. На території 10 громад області зафіксовано 195 вибухів. Пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з РСЗВ, з артилерії, авіаудар КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків;
  • Білопільська громада: завдано атаку FPV-дроном. Також ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв;
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами, обстріли з міномету;
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами та скинув з БпЛА 5 вибухових предметів;
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії САУ, здійснили обстріл з танку;
  • Шалигинська громада: ворог скинув на територію громади 8 мін;
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл, обстріл з ворожого гелікоптеру НУРС, скидання вибухових пристроїв з БпЛА;
  • Свеська громада: з території РФ завдано атаку FPV-дронами;
  • Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади;
  • Середино-Будська громада: ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв.

Читайте також: Ворог атакував об’єкти енергетики на Сумщині, діють аварійні відключення світла

Автор: 

обстріл (30965) Сумська область (4237)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 