Упродовж дня росіяни обстріляли 10 громад Сумщини, пошкоджено будинки
Впродовж дня понеділка, 28 жовтня, російські загарбники здійснили 64 обстріли прикордонних територій Сумської області. На території 10 громад області зафіксовано 195 вибухів. Пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з РСЗВ, з артилерії, авіаудар КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків;
- Білопільська громада: завдано атаку FPV-дроном. Також ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв;
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами, обстріли з міномету;
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами та скинув з БпЛА 5 вибухових предметів;
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії САУ, здійснили обстріл з танку;
- Шалигинська громада: ворог скинув на територію громади 8 мін;
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл, обстріл з ворожого гелікоптеру НУРС, скидання вибухових пристроїв з БпЛА;
- Свеська громада: з території РФ завдано атаку FPV-дронами;
- Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади;
- Середино-Будська громада: ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв.
