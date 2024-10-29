В течение дня россияне обстреляли 10 громад Сумщины, повреждены дома
В течение дня понедельника, 28 октября, российские захватчики совершили 64 обстрела приграничных территорий Сумской области. На территории 10 громад области зафиксировано 195 взрывов. Повреждены частные дома.
Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Юнаковская громада: с территории РФ осуществлены обстрелы из РСЗО, из артиллерии, авиаудар КАБом. В результате обстрелов повреждены 9 частных домов;
- Белопольская громада: нанесена атака FPV-дроном. Также вражеские БпЛА осуществили сброс взрывных устройств;
- Эсманская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами, обстрелы из миномета;
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросил с БпЛА 5 взрывчатых предметов;
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии САУ, осуществили обстрел из танка;
- Шалыгинская громада: враг сбросил на территорию громады 8 мин;
- Великописаревская громада: осуществлен минометный обстрел, обстрел с вражеского вертолета НУРС, сброс взрывных устройств с БпЛА;
- Свесская громада: с территории РФ нанесена атака FPV-дронами;
- Хотинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады;
- Середино-Будская громада: вражеские БпЛА осуществили сброс взрывных устройств.
