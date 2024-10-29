Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 692 080 осіб (+1360 за добу), 9129 танків, 19 917 артсистем, 18 404 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 692080 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 692080 (+1360) осіб,
- танків ‒ 9129 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
- артилерійських систем – 19917 (+45) од,
- РСЗВ – 1241 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3566 (+10)
Qq Qqq #455433
29.10.2024 08:30
Cremona Simf
29.10.2024 08:35
Qq Qqq #455433
29.10.2024 08:36
Наступ русні йде більше року, мобілізація більше двох, наші зазвичай копають другу і третю лінію позицій
(Зверніть увагу на військового, який весь час ходитиме перед камерою - він відміча вбитих та поранених після відеопідтвердження.)
Відео (ютюб):
https://www.youtube.com/watch?v=XNxS3UwZGqs Ліквідація штурмової групи під час інтервʼю | КИРИЛО ВЕРЕС К-2, 54 ОМБР.
163!! одиниці техніки та 1360! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
НІ@ХЕРА СОБІ !!!! ОЦЕ ВТРАТИ !!!
Слава ЗСУ!
3 868 одиниць з початку осені, осінь 22 і 23 разом 3 592 од
Із 27 749 з початку війни 16 419 од. знищено в цьому році, тобто 59,2%
Чи може під логістикою мається на увазі кримський міст, так його охороняють навіть краще чим ху
1. оборонні укріплення -отріцатєльно збудовано. після того як впали ті що порох розікрав оборонятись тільки в чистому полі тому і відступамо.
2. мобілізація - дискредитовано і провалено
3. західні літаки - на фронті їх не побачимо бо ми диванні іксперди тупі і не розуміємо що є мільйон обгрунтованих причин чому їх не можна на фронт
4. а там одні ждуни і вапще не дуже нам той бамбас і нужен
5. результати контрнаступу 2023 вже нівельовано
6. потужні і рішучі дії в курській обл. суджаНАШнах
так паБідим
Четвертий пункт випрви ...і взагалі не дуже нам той бамбас і потрібен, бо лаптями смердить навіть через монітор.
Ні@хєрово так "просунулася".