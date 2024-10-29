УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини
5 704 25

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 692 080 осіб (+1360 за добу), 9129 танків, 19 917 артсистем, 18 404 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 692080 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 692080 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 9129 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
  • артилерійських систем – 19917 (+45) од,
  • РСЗВ – 1241 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3566 (+10)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Курахівському напрямку відбулось майже 50 бойових зіткнень, - Генштаб

Ліквідація російських окупантів

Автор: 

Генштаб ЗС (7284) ліквідація (4458) знищення (8270) бойові дії (4645)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Минув 3905 день москальсько-української війни.
163!! одиниці техніки та 1360! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
показати весь коментар
29.10.2024 08:30 Відповісти
+10
просунулась рашка за жовтень, загалом, на 5км, втративши 40 000 кацапав.

Ні@хєрово так "просунулася".
показати весь коментар
29.10.2024 08:35 Відповісти
+9
показати весь коментар
29.10.2024 08:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми весь час відступаєм і при цьому якимось дивом вхитраємся рахувати втрати кацапів
показати весь коментар
29.10.2024 07:57 Відповісти
А безпілотники для чого ?
показати весь коментар
29.10.2024 08:08 Відповісти
Так недавно групу наших бомберів теж накрили - коли фронт провалюється ім хіба до того шоб никати по посадках і загашниках і рахувати?
показати весь коментар
29.10.2024 08:13 Відповісти
зведення зі всього фронту а фронт сиплеться не всюди
показати весь коментар
29.10.2024 08:24 Відповісти
В Запоріжськіи відступаєм в Донецькіи відступаєм в Харківськіи кацапи вже під Куп"янськом - де нам ше потрібно відступати?
показати весь коментар
29.10.2024 08:29 Відповісти
відступ це все таки не прорив. наші й так роблять мислиме і не мислиме
показати весь коментар
29.10.2024 08:43 Відповісти
Відступаємо, а не тікаємо виблискуючи п'ятами.
показати весь коментар
29.10.2024 08:32 Відповісти
Ви були в окопах бліндажах і відступили 50 м - шо там вас захистить а завтра знову посунулись на 20 м
показати весь коментар
29.10.2024 08:37 Відповісти
Інший бліндаж, геній ти диванний.
Наступ русні йде більше року, мобілізація більше двох, наші зазвичай копають другу і третю лінію позицій
показати весь коментар
29.10.2024 08:50 Відповісти
Не сміши - ти під дронами багато накопаєш - коли и є друга лінія то шо вона за 100 м?
показати весь коментар
29.10.2024 08:54 Відповісти
зазвичай позиції одна від одної знаходяться на відстані не більше як прямої видимості. Якщо в одній посадці - то так, через 100 - 200 метрів, якщо
показати весь коментар
31.10.2024 16:40 Відповісти
Подивіться ось це інтерв'ю Бутусова з командиром батальйону К-2 Кирилом Вересом, прямо з командного пункту під час відбиття штурму.
(Зверніть увагу на військового, який весь час ходитиме перед камерою - він відміча вбитих та поранених після відеопідтвердження.)

Відео (ютюб):
https://www.youtube.com/watch?v=XNxS3UwZGqs Ліквідація штурмової групи під час інтервʼю | КИРИЛО ВЕРЕС К-2, 54 ОМБР.
показати весь коментар
29.10.2024 09:36 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
29.10.2024 08:28 Відповісти
Покажіть інрвью генерала Марченко .Там всі патері кацапів ....Фронт посипався
показати весь коментар
29.10.2024 08:28 Відповісти
Минув 3905 день москальсько-української війни.
163!! одиниці техніки та 1360! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
показати весь коментар
29.10.2024 08:30 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 08:36 Відповісти
"692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка."

НІ@ХЕРА СОБІ !!!! ОЦЕ ВТРАТИ !!!

Слава ЗСУ!
показати весь коментар
29.10.2024 08:36 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
29.10.2024 08:43 Відповісти
Вчора подивився Бутусова ,після чого став більше сумніватися в тих втратах які подає ген. штаб ,хотілося вірити ,але якщо ворог несе такі втрати то значить кожен день прибуває поповнення з живою силою і технікою чому не знищуєтся логістика ворога ?
показати весь коментар
29.10.2024 08:31 Відповісти
Вчора 149 боєзіткнень і лише 1360 чумардосів, навіть десятка на зіткнення нема, а ще дрони обнуляють кацапів, арта пострілює, авіація наносить удари, міни періодично спрацьовують, снайпери працюють - он розвідка Естонії заявляє що вже майже 40 тисяч козломордих в жовтні, по даним ГШ лише 37 650, сорок буде, навіть 40+
показати весь коментар
29.10.2024 08:43 Відповісти
Що до логістики, на сьогодні за жовтень 2 128 од що вже є новим місячним рекордом.
3 868 одиниць з початку осені, осінь 22 і 23 разом 3 592 од
Із 27 749 з початку війни 16 419 од. знищено в цьому році, тобто 59,2%

Чи може під логістикою мається на увазі кримський міст, так його охороняють навіть краще чим ху
показати весь коментар
29.10.2024 09:17 Відповісти
план паБіди зеєрмака

1. оборонні укріплення -отріцатєльно збудовано. після того як впали ті що порох розікрав оборонятись тільки в чистому полі тому і відступамо.

2. мобілізація - дискредитовано і провалено

3. західні літаки - на фронті їх не побачимо бо ми диванні іксперди тупі і не розуміємо що є мільйон обгрунтованих причин чому їх не можна на фронт

4. а там одні ждуни і вапще не дуже нам той бамбас і нужен

5. результати контрнаступу 2023 вже нівельовано

6. потужні і рішучі дії в курській обл. суджаНАШнах

так паБідим
показати весь коментар
29.10.2024 08:32 Відповісти
Якась слабенька методичка, лише шість пунктів.
Четвертий пункт випрви ...і взагалі не дуже нам той бамбас і потрібен, бо лаптями смердить навіть через монітор.
показати весь коментар
29.10.2024 09:00 Відповісти
просунулась рашка за жовтень, загалом, на 5км, втративши 40 000 кацапав.

Ні@хєрово так "просунулася".
показати весь коментар
29.10.2024 08:35 Відповісти
 
 