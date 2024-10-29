Общие боевые потери РФ с начала войны – около 692 080 человек (+1360 за сутки), 9129 танков, 19 917 артсистем, 18 404 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 692080 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 692080 (+1360) человек,
- танков - 9129 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 18404 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 19917 (+45) ед,
- РСЗО - 1241 (+1) ед,
- средства ППО - 984 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17939 (+72),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27749 (+89) ед,
- специальная техника - 3566 (+10)
Наступ русні йде більше року, мобілізація більше двох, наші зазвичай копають другу і третю лінію позицій
(Зверніть увагу на військового, який весь час ходитиме перед камерою - він відміча вбитих та поранених після відеопідтвердження.)
Відео (ютюб):
https://www.youtube.com/watch?v=XNxS3UwZGqs Ліквідація штурмової групи під час інтервʼю | КИРИЛО ВЕРЕС К-2, 54 ОМБР.
163!! одиниці техніки та 1360! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
НІ@ХЕРА СОБІ !!!! ОЦЕ ВТРАТИ !!!
Слава ЗСУ!
3 868 одиниць з початку осені, осінь 22 і 23 разом 3 592 од
Із 27 749 з початку війни 16 419 од. знищено в цьому році, тобто 59,2%
Чи може під логістикою мається на увазі кримський міст, так його охороняють навіть краще чим ху
1. оборонні укріплення -отріцатєльно збудовано. після того як впали ті що порох розікрав оборонятись тільки в чистому полі тому і відступамо.
2. мобілізація - дискредитовано і провалено
3. західні літаки - на фронті їх не побачимо бо ми диванні іксперди тупі і не розуміємо що є мільйон обгрунтованих причин чому їх не можна на фронт
4. а там одні ждуни і вапще не дуже нам той бамбас і нужен
5. результати контрнаступу 2023 вже нівельовано
6. потужні і рішучі дії в курській обл. суджаНАШнах
так паБідим
Четвертий пункт випрви ...і взагалі не дуже нам той бамбас і потрібен, бо лаптями смердить навіть через монітор.
Ні@хєрово так "просунулася".