Новости
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 692 080 человек (+1360 за сутки), 9129 танков, 19 917 артсистем, 18 404 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 692080 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 692080 (+1360) человек,
  • танков - 9129 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 18404 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 19917 (+45) ед,
  • РСЗО - 1241 (+1) ед,
  • средства ППО - 984 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17939 (+72),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27749 (+89) ед,
  • специальная техника - 3566 (+10)

Также читайте: На Кураховском направлении произошло почти 50 боевых столкновений, - Генштаб

Ліквідація російських окупантів

Минув 3905 день москальсько-української війни.
163!! одиниці техніки та 1360! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка норм, броня просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
+10
просунулась рашка за жовтень, загалом, на 5км, втративши 40 000 кацапав.

Ні@хєрово так "просунулася".
+9
Ми весь час відступаєм і при цьому якимось дивом вхитраємся рахувати втрати кацапів
А безпілотники для чого ?
Так недавно групу наших бомберів теж накрили - коли фронт провалюється ім хіба до того шоб никати по посадках і загашниках і рахувати?
зведення зі всього фронту а фронт сиплеться не всюди
В Запоріжськіи відступаєм в Донецькіи відступаєм в Харківськіи кацапи вже під Куп"янськом - де нам ше потрібно відступати?
відступ це все таки не прорив. наші й так роблять мислиме і не мислиме
Відступаємо, а не тікаємо виблискуючи п'ятами.
Ви були в окопах бліндажах і відступили 50 м - шо там вас захистить а завтра знову посунулись на 20 м
Інший бліндаж, геній ти диванний.
Наступ русні йде більше року, мобілізація більше двох, наші зазвичай копають другу і третю лінію позицій
Не сміши - ти під дронами багато накопаєш - коли и є друга лінія то шо вона за 100 м?
зазвичай позиції одна від одної знаходяться на відстані не більше як прямої видимості. Якщо в одній посадці - то так, через 100 - 200 метрів, якщо
Подивіться ось це інтерв'ю Бутусова з командиром батальйону К-2 Кирилом Вересом, прямо з командного пункту під час відбиття штурму.
(Зверніть увагу на військового, який весь час ходитиме перед камерою - він відміча вбитих та поранених після відеопідтвердження.)

Відео (ютюб):
https://www.youtube.com/watch?v=XNxS3UwZGqs Ліквідація штурмової групи під час інтервʼю | КИРИЛО ВЕРЕС К-2, 54 ОМБР.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Покажіть інрвью генерала Марченко .Там всі патері кацапів ....Фронт посипався
"692 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка."

НІ@ХЕРА СОБІ !!!! ОЦЕ ВТРАТИ !!!

Слава ЗСУ!
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
Вчора подивився Бутусова ,після чого став більше сумніватися в тих втратах які подає ген. штаб ,хотілося вірити ,але якщо ворог несе такі втрати то значить кожен день прибуває поповнення з живою силою і технікою чому не знищуєтся логістика ворога ?
Вчора 149 боєзіткнень і лише 1360 чумардосів, навіть десятка на зіткнення нема, а ще дрони обнуляють кацапів, арта пострілює, авіація наносить удари, міни періодично спрацьовують, снайпери працюють - он розвідка Естонії заявляє що вже майже 40 тисяч козломордих в жовтні, по даним ГШ лише 37 650, сорок буде, навіть 40+
Що до логістики, на сьогодні за жовтень 2 128 од що вже є новим місячним рекордом.
3 868 одиниць з початку осені, осінь 22 і 23 разом 3 592 од
Із 27 749 з початку війни 16 419 од. знищено в цьому році, тобто 59,2%

Чи може під логістикою мається на увазі кримський міст, так його охороняють навіть краще чим ху
план паБіди зеєрмака

1. оборонні укріплення -отріцатєльно збудовано. після того як впали ті що порох розікрав оборонятись тільки в чистому полі тому і відступамо.

2. мобілізація - дискредитовано і провалено

3. західні літаки - на фронті їх не побачимо бо ми диванні іксперди тупі і не розуміємо що є мільйон обгрунтованих причин чому їх не можна на фронт

4. а там одні ждуни і вапще не дуже нам той бамбас і нужен

5. результати контрнаступу 2023 вже нівельовано

6. потужні і рішучі дії в курській обл. суджаНАШнах

так паБідим
Якась слабенька методичка, лише шість пунктів.
Четвертий пункт випрви ...і взагалі не дуже нам той бамбас і потрібен, бо лаптями смердить навіть через монітор.
просунулась рашка за жовтень, загалом, на 5км, втративши 40 000 кацапав.

Ні@хєрово так "просунулася".
