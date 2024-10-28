На Кураховском направлении произошло почти 50 боевых столкновений, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времевском направлениях.

Российские обстрелы Украины

В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 119 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 685 дронов-камикадзе и совершили около 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 92 человека убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 18 БпЛА и три единицы специальной техники; также наши защитники повредили артиллерийскую систему, пять автомобилей и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили одну атаку противника.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 31 раз атаковал наши позиции. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 151 человека убитыми и ранеными, уничтожено два миномета, боевую бронированную машину, танк, пункт управления БпЛА и автомобиль, также были повреждены танк, три миномета и боевая бронированная машина.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток совершили 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются возле Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки.

Обстановка на юге

На Времевском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 12 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 28 авиационных ударов с применением 39 КАБов.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 38-й отдельной бригады морской пехоты и 425-го отдельного штурмового батальона.

