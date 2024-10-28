183 воздушные цели оккупантов уничтожили подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели. ИНФОГРАФИКА
Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 183 воздушные цели россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Так, подразделения ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 183 средства воздушной разведки и нападения противника.
Среди них:
- БпЛА Shahed-131/136 - 116 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 10 ед;
- БпЛА Zala - 35 ед;
- БпЛА Supercam - 11 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 10 ед;
- БпЛА "Мерлин" - 1 ед.
