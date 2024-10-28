РУС
183 воздушные цели оккупантов уничтожили подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели. ИНФОГРАФИКА

Знищення повітряних цілей РФ

Подразделения ПВО Сухопутных войск в течение недели уничтожили 183 воздушные цели россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Так, подразделения ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожили 183 средства воздушной разведки и нападения противника.

Среди них:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 116 ед;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 10 ед;
  • БпЛА Zala - 35 ед;
  • БпЛА Supercam - 11 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 10 ед;
  • БпЛА "Мерлин" - 1 ед.

ППО Сухопутних військ

