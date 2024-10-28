УКР
183 повітряні цілі окупантів знищили підрозділи ППО Сухопутних військ протягом тижня. ІНФОГРАФІКА

Знищення повітряних цілей РФ

Підрозділи ППО Сухопутних військ упродовж тижня знищили 183 повітряні цілі росіян.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Так, підрозділи ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищили 183 засоби повітряної розвідки та нападу противника.

Серед них:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 116 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 10 од.;
  • БпЛА Zala - 35 од.;
  • БпЛА Supercam - 11 од.;
  • БпЛА "Ланцет" - 10 од.;
  • БпЛА "Мерлін" - 1 од.

ППО Сухопутних військ

