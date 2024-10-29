Помер нардеп "Голосу" Олег Макаров

Помер народний депутат партії "Голос" Олег Макаров.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні.

Олег Макаров був секретарем Комітету Ради з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

Макарова було обрано до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії "Голос". Йому було 59 років.

