Помер нардеп "Голосу" Олег Макаров
Помер народний депутат партії "Голос" Олег Макаров.
Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні.
Олег Макаров був секретарем Комітету Ради з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
Макарова було обрано до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії "Голос". Йому було 59 років.
