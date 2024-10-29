УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6482 відвідувача онлайн
Новини
10 293 0

Помер нардеп "Голосу" Олег Макаров

Помер нардеп "Голосу" Олег Макаров

Помер народний депутат партії "Голос" Олег Макаров.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні.

Олег Макаров був секретарем Комітету Ради  з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

Макарова було обрано до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії "Голос". Йому було 59 років.

Також читайте: 24 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський (Чорномор)

Автор: 

ВР (15235) смерть (6828) Голос партія (517)
Поділитися:
Підсумувати:
 
 