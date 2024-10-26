24 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський (Чорномор)

24 жовтня перестало битися серце Ліпського Сергія Олексійовича (Чорномора), чинного командира 420 окремого батальйону, багаторічного начарта 57 бригади, кавалера двох Богданів і Данила.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яке повідомлення чи навіть коментар у фейсбуці він закінчував словами "З повагою, Чорномор".

І це не були просто слова. Він справді з великою повагою і любовʼю ставився до людей загалом. Він вважав, що кожен військовослужбовець повинен за найменшої нагоди їхати додому, до сімʼї і близьких. Він завжди просив не чіпати тих, хто приїжджав з передка і створити їм умови для відпочинку. Він дуже любив хвалити своїх людей і дуже пишався підлеглими. Йому завжди було незручно зайвий раз когось турбувати чи про щось просити.

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По віку і по стану здоровʼя він міг давно демобілізуватися. У липні у нього мала бути термінова операція. Але його призначили командиром батальйону, він вважав це великою честю і відповідальністю. Я дуже добре памʼятаю його слова "мені довірили батальйон". Не призначили командиром, а довірили.

Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і дуже боявся підвести своїх людей.

Вчора перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, "Чорномора", чинного командира 420 окремого батальйону, багаторічного начарта 57 бригади, кавалера двох Богданів і Данила.

Воно мало б ще битися, але не витримало 10 років війни і великої відповідальності за людей, яких він так любив.

Спочивайте з миром, Командире.

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Найсвітліша памʼять.

З величезною повагою,

ми всі", - повідомила Решетилова.



