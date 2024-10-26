24 октября умер командир 420-го отдельного батальона Сергей Липский (Черномор)
24 октября перестало биться сердце Липского Сергея Алексеевича (Черномора), действующего командира 420 отдельного батальона, многолетнего начарта 57 бригады, кавалера двух Богданов и Даниила.
Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке правозащитница, соучредитель и координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
"Любое сообщение или даже комментарий в фейсбуке он заканчивал словами "С уважением, Черномор".
И это не были просто слова. Он действительно с большим уважением и любовью относился к людям в целом. Он считал, что каждый военнослужащий должен при малейшей возможности ехать домой, к семье и близким. Он всегда просил не трогать тех, кто приезжал с передка и создать им условия для отдыха. Он очень любил хвалить своих людей и очень гордился подчиненными. Ему всегда было неудобно лишний раз кого-то беспокоить или о чем-то просить.
По возрасту и по состоянию здоровья он мог давно демобилизоваться. В июле у него должна была быть срочная операция. Но его назначили командиром батальона, он считал это большой честью и ответственностью. Я очень хорошо помню его слова "мне доверили батальон". Не назначили командиром, а доверили.
Он откладывал операцию, потому что очень ценил доверие и очень боялся подвести своих людей.
Вчера перестало биться большое доброе сердце Липского Сергея Алексеевича, "Черномора", действующего командира 420 отдельного батальона, многолетнего начарта 57 бригады, кавалера двух Богданов и Даниила.
Оно должно было бы еще биться, но не выдержало 10 лет войны и большой ответственности за людей, которых он так любил.
Покойся с миром, командир.
Светлая память.
С огромным уважением,
мы все", - сообщила Решетилова.
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