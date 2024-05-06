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Новости Фото Война
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С воином Эдуардом Хатмуллиным, погибшим в бою против оккупантов, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве состоялось прощание с воином 57 ОМБр и волонтером Эдуардом Хатмуллиным, который погиб в конце апреля в бою против рашистов на Харьковщине.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Эдуард Хатмуллин был сержантом роты аэроразведки 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко. Он погиб 30 апреля 2024 года на Купянском направлении при попытке вынести раненых побратимов.

Что известно об Эдуарде Хатмуллине

Родился Эдуард Хатмуллин в Донецкой области, в Константиновке. С 2014 года стал одним из основателей волонтерской организации, неоднократно бывал на Шумщине. С начала полномасштабного вторжения его семья переехала жить в г.Шумск.

С начала полномасштабного вторжения Эдуард Хатмуллин взял в руки оружие и вместе с побратимами защищал Украину.

Также читайте: В Киеве попрощались с фельдшером 244 батальона Назарием Лавровским, который погиб, спасая жизни побратимов на Харьковском направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним
У Києві попрощалися із воїном Едуардом Хатмулліним

Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

захоронения (218) волонтеры (2633) 57 отдельная мотопехотная бригада (102)


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R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
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06.05.2024 17:38 Ответить
Svitla.Vi4na Pam'yat'...🙏
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06.05.2024 17:39 Ответить
Вічна пам'ять...
Царство небесне...
💛💔🩵
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06.05.2024 17:52 Ответить
Вічна пам'ять і слава Герою, безмежна вдячність земляку з Краматорська... Доземно вклоняюсь рідним Героя... Простіть нас ..
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06.05.2024 17:56 Ответить
"13.Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих."
Евангелие От Иоанна 15

Царство Небесное, Герой! 🙏🙏🙏🥀
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06.05.2024 17:56 Ответить
А за бійця полку «Азов» Дмитра Капранова ви так і не згадали. Позорніки
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06.05.2024 21:23 Ответить
Вічна Пам'ять Герою, Царство Небесне його душі. Україна схиляє голову і тужить за своїм мужнім Сином 💔
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07.05.2024 09:15 Ответить
 
 