С воином Эдуардом Хатмуллиным, погибшим в бою против оккупантов, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве состоялось прощание с воином 57 ОМБр и волонтером Эдуардом Хатмуллиным, который погиб в конце апреля в бою против рашистов на Харьковщине.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Эдуард Хатмуллин был сержантом роты аэроразведки 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко. Он погиб 30 апреля 2024 года на Купянском направлении при попытке вынести раненых побратимов.

Что известно об Эдуарде Хатмуллине

Родился Эдуард Хатмуллин в Донецкой области, в Константиновке. С 2014 года стал одним из основателей волонтерской организации, неоднократно бывал на Шумщине. С начала полномасштабного вторжения его семья переехала жить в г.Шумск.

С начала полномасштабного вторжения Эдуард Хатмуллин взял в руки оружие и вместе с побратимами защищал Украину.

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Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.